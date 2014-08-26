Чалый: в Минске может быть заложена будущая модель развития Европы

Такое мнение выразил заместитель председателя администрации президента Валерий Чалый, комментируя журналистам встречу президента Петра Порошенко с высоким представителем Евросоюза по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон в Минске.

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По словам Валерия Чалого, стороны говорили о том, что "вопрос суверенитета Украины и разрешение конфликта - это вопрос безопасности целой Европы, а не только Украины".

Он подчеркнул, что еще один блок вопросов касался "дорожной карты взаимодействия". "Стороны согласились, что, несмотря на сложную ситуацию, в Минске есть возможность начать процесс, который может вывести нас на мирное решение вопроса. Сегодня именно здесь может быть заложена будущая модель развития Европы: безопасной, без войн, живущей с соседями мирно", - сказал Валерий Чалый.

Как сообщал УНИАН, на встрече в Минске в формате Украина – ЕС – "Евразийская тройка" запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе. Украина, Россия, Беларусь и Казахстан будут представлены на уровне президентов. Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт.