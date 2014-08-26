В Минске началась встреча Порошенко и Эштон

12:51, 26 августа 2014
Политика
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В Минске началась встреча президента Украины Петра Порошенко с Высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Эштон.

Порошенко и Эштон встретились в Минске / twitter.com/euromaidan

Об этом говорится в твиттере Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, в ходе этой встречи в Минске запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.

Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт. Порошенко заявлял, что на встрече в Минске намерен договариваться о мире, поскольку «весь мир устал от войны».

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