В Минске началась встреча Порошенко и Эштон

Об этом говорится в твиттере Администрации Президента.

Началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности К.Эштон - APU (@APUkraine) August 26, 2014

Как сообщал УНИАН, в ходе этой встречи в Минске запланировано обсуждение вопросов, связанных с имплементацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасности и стабилизации ситуации на Донбассе.

Также во встрече примут участие высокий представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, вице-президент Еврокомиссии - комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер и комиссар по вопросам торговли Карл де Гухт. Порошенко заявлял, что на встрече в Минске намерен договариваться о мире, поскольку «весь мир устал от войны».