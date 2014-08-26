Порошенко и Лукашенко начали встречу в формате "с глазу на глаз"
13:30, 26 августа 2014Политика
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В Минске началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Президенты Украины и Беларуси встретились в Минске / Фото с официального сайта Президента Беларуси
Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.
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Как уточняется, встреча проходит в формате "один на один".
Началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко "один на один"
- APU (@APUkraine) 26 августа 2014
Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в настоящее время идет подготовкавстречи Порошенко с Президентом РФ Владимиром Путиным.
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