Порошенко и Лукашенко начали встречу в формате "с глазу на глаз"

Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

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Как уточняется, встреча проходит в формате "один на один".

Началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко "один на один" - APU (@APUkraine) 26 августа 2014

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в настоящее время идет подготовкавстречи Порошенко с Президентом РФ Владимиром Путиным.