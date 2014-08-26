Порошенко и Лукашенко начали встречу в формате "с глазу на глаз"

13:30, 26 августа 2014
Политика
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В Минске началась встреча Президента Украины Петра Порошенко с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Фото з офіційного сайту Президента Білорусі

Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

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Как уточняется, встреча проходит в формате "один на один".

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в дипломатических кругах, в настоящее время идет подготовкавстречи Порошенко с Президентом РФ Владимиром Путиным.

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