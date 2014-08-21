Добровольческие батальоны сейчас выполняют задачи вооруженных сил - Геращенко

Об этом написал советник главы МВД Антон Геращенко в соцсети.

""Бойцы «Донбасса» считают, что руководство АТО «пустило их в расход»". Я говорил сейчас со всеми командирами 4 добровольческих батальонов участвующих в операции по Иловайску - Батальйону Нацгвардии - "Донбасс", спецбатальонами милиции - "Шахтерск", "Азов", "Днепр". Фактически они сейчас выполняют задачи вооруженных сил, которые должны быть поставлены перед бронетанковой или мотопехотной бригадой практически не имея при этом тяжелого вооружения", - пишет Геращенко.Читайте также"Укроборонпром" тормозит вопрос о продаже МВД и Нацгвардии 10 танков - Геращенко

Он подчеркнул, что из 10 БМП, которые батальонам передали ВСУ, осталось 5 штук и те практически без боекомплекта.

"Высокое качество и точность работы артиллеристов, это хорошая подмога, но плотность огня для поражения всех группировок противника не достаточна на этом направлении. Также под Иловайск не были приданы ВСУ ни одной единицы танков, в то время как вчера террористы на трех или четырех танках пытались прорваться к террористам заблокированным в городе", - рассказал советник МВД.Читайте такжеВоенный журналист показал захваченную на Донбассе российскую БМД-2 (фоторепортаж)

Он также сообщил, что, по мнению командиров, в Иловайске с ними воюют хорошо подготовленные отряды российских наемников, похоже, что из кадрового состава российской армии.

Напомним, в боях за Иловайск загинули 19 українських силовиків, 46 - поранені.