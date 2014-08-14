В Горловке батальону "Донбасс" сдались в плен 46 чеченских наемников
17:47, 14 августа 2014Политика
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В Горловке Донецкой области бойцам батальона "Донбасс" добровольно сдались в плен 46 чеченских наемников.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на странице добровольческого батальона "Донбасс" в соцсети.
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"Горловка находится под заботливым надзором нашей самой лучшей в мире десантуры. Итоги на сегодня - добровольно сдалось в плен 46 лиц кавказской национальности. Предварительно - все представители Чеченской республики", - отмечено в нем.
Кроме того, батальон сообщил об уничтожении около 600 боевиков в районе Попасной, которые выдвигались из Первомайска Луганской области.
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