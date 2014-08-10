Горловка остается без света и воды, аптеки работают по 2 часа в день
Ситуация в Горловке остается напряженной, аптеки работают по 2 часа в день, фактически отсутствуют водоснабжение и электроэнергия.
Сегодня, 10 августа, Горловка лишена водоснабжения. Поселки и кварталы живут за счет скважин, линии электропередач восстановлены частично.
Об этом сообщается на сайте Gorlovka.ua.
Электроэнергия частично восстановлена в районе площади Победы и экспериментального дома, также в поселке шахты им. Ленина, в районе ул. Кирова и пл. Победы.
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"Также комбатанты возят хлеб по 5 грн в отдельные магазины. Аптеки работают не более 2 часов в день. Очень тяжело со связью, особенно МТС. Многие частные предприниматели начали раздавать полуфабрикаты и мороженное прохожим - все равно пропадет в холодильниках без электричества", - пишет корреспондент издания.