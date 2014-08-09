Этой ночью Россия пыталась ввести в Украину "миротворцев" - Чалый

Об этом в пятницу рассказал заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый в эфире "Шустер live", пишет Украинская правда.

"Буквально несколько часов назад планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже сегодня ночью привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы", - сказал Чалый.

"В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникою РФ, вроде по согласованию с комитетом "Красного креста". Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он.

В самом же "Красном кресте" опровергли заявления России, что это было согласовано с комитетом.

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По словам Чалого, Порошенко провел экстренное совещание с силовиками и общался с мировыми лидерами.

Сейчас опасность провокации устранена, но оперативный штаб продолжает работать, отметил заместитель главы АП.

"Мы готовы к гуманитарной помощи, поступающей в соответствии с международными правилами... Но ни о каком сопровождении миротворческими контингентами или военными не может идти речь. В понедельник будут сделаны конкретные шаги для координации этих действий", - сказал Чалый.

По его словам, на фоне постоянных обстрелов украинской территории со стороны РФ, такие действия свидетельствуют о том, что есть попытка спровоцировать Украину на конкретный ответ в сторону России.

"Этого не будет. Украина не пойдет на провокации", - заверил заместитель главы АП, спрогнозировав, что в ближайшие несколько дней, очевидно, будет сохраняться напряжение.