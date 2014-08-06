Экспертам понадобится длительное время, чтобы найти все останки жертв катастрофы Boeing-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава поисковой миссии Королевства Нидерланды по расследованию причин крушения Boeing 777 «Малазийских авиалиний» Питер Яап Аалберсберг сегодня на брифинге в Киеве.

«Наша миссия по изъятию останков жертв крушения рейса МН17 действует в Украине уже неделю. Эта гуманитарная миссия состоит из экспертов и невооруженных полицейских», - отметил он.

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«Мы благодарны, что этим экспертам предоставлена возможность сделать свою работу в Украине», - добавил Аалберсберг.

Также глава поисковой миссии заметил, что «эксперты работают, чтобы убедиться, что родственники погибших получат их останки, а также, по возможности, их личные вещи».

«6 дней подряд до 100 экспертов уже работают на месте крушения, их сопровождает ОБСЕ», - отметил он, добавив, что «экспертам также помогают поисковые собаки».

«Хотя многие люди работают на месте крушения, потребуется еще довольно много времени для того, чтобы были найдены все останки жертв и все их вещи», - отметил Аалберсберг.

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Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.