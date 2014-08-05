110 международных экспертов прибыли на место крушения «Боинга-777» - ОБСЕ

Об этом говорится в Twitter-сообщении ОБСЕ.

Отмечается, что они сопровождаются 9-ю членами мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (SMMU).

Кроме того, сообщается, что на месте также задействовано 17 единиц автомобильной техники.

Также в сообщении отмечается, что сегодня эксперты должны сосредоточиться на поиске останков пассажиров самолета.Читайте такжеБоевики запретили ОБСЕ использовать беспилотник для обследования места падения "Боинга"

Как сообщал УНИАН, наблюдатели от ОБСЕ и группа международных экспертов проводят работы на месте крушения малазийского пассажирского самолета «Боинг-777» в Донецкой области.

Накануне группе экспертов, из-за блокирования террористами движения колонны в течение определенного периода, удалось поработать на месте падения самолета Boeing 777 короткий промежуток времени – всего полтора часа. Была проведена поисковая операция в шести квадратах в районе населенных пунктов Красный Луч, Петропавловка, Московское. Найдены личные вещи и документы погибших (паспорта и фотоальбомы). На место выезжали 18 автомобилей и 124 эксперта. Сейчас группа экспертов по расследованию крушения Boeing 777 вернулась на базу дислокации в Соледаре.Читайте такжеТеррористы заблокировали автоколонну экспертов, которые расследуют причины падения Boeing

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые были на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

31 июля международным экспертам, которые прибыли из Нидерландов и Австралии, впервые удалось попасть на место крушения самолета.