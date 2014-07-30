Силы АТО сузили кольцо вокруг Горловки и Донецка (карта)

Смотреть карту в высоком качестве.

Вчера Вооруженные силы Украины освободили от российских наемников Авдеевку Донецкой области, продолжаются бои за освобождение Первомайска, сообщают в информационно-аналитическом центре СНБО.

В Иловайске начата операция по нейтрализации остатков террористов, обезвреживания заминированных объектов. Благодаря освобождению Дебальцево была налажена поставка оружия, боеприпасов и продовольствия частям и подразделениям Вооруженных Сил Украины, которые мужественно сдерживали атаки террористов. Проведена эвакуация раненых. После освобождения города, подразделениями АТО было обнаружено большое количество техники, боеприпасов и вооружения, которые спешно покинули российские наемники.

Читайте такжеНочь в зоне АТО прошла без жертв среди украинских военных - штабНа данный момент в этом районе на дорогах и автодорогах установлены и оборудованы дополнительные блокпосты. Это позволило укрепить позиции украинских военных и плотнее сузить кольцо вокруг Горловки и Донецка. Таким образом, перекрывается большинство путей для поставки ресурсов терроризмом и незаконным вооруженным формированиям.

Читайте такжеВ Горловке ДНР уже никто не поддерживает, люди просто ужасно боятся - журналистВ течение суток террористы 25 раз обстреляли блокпосты и позиций подразделений ВС Украины в районах н.п. Пески, Мирная Долина, Майорское, Красная Заря, Стукалова Балка, Кожевня, Авдеевка, Дмитриевка, Степановка, Мариновка, Гаевое, Червонопартизанск и аэропорт Луганск.

Также продолжались обстрелы подразделений Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации. В частности, из минометов был обстрелян пограничный пункт пропуска «Мариновка», из установок «Град-П» - поселка Амросиевка и Степановка. Установки «Град-П» являются переносной модификацией реактивных систем залпового огня, выстрелы из которых не фиксируются со спутников.