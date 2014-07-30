Украинская армия освободила Авдеевку и начала зачистку от боевиков города Иловайск

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Вчера, 29 июля был освобожден от российских наемников населенный пункт Авдеевка Донецкой области. Начата зачистка городов Иловайськ, и проводится операция по освобождению города Первомайск", - говорится в сообщении.

Силы АТО во время освобождения населенных пунктов сознательно не применяют все имеющиеся возможности. Не используется тяжелая техника, артиллерия и авиация, подчеркивают в штабе, поскольку нужно не допустить жерт среди мирного населения.Читайте такжеТымчук: Боевики пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки

"Воины Вооруженных Сил Украины сознательно идут на риск ради того чтобы спасти жизнь детей, женщин, и простых граждан государства. Воины говорят - «Мы освобождаем свои дома. Освобождаем свои школы, куда будут ходить дети. Российские террористы, наемники из Чечни, Сербии, Осетии не собираются жить на Донбассе. Нам нужен мир, а им хаос. Поэтому, они готовы убивать детей, наши семьи, разрушать наши города, дома, разрушать фабрики и заводы. Совершать преступления по указанию Кремля", - подчеркивается в сообщении штаба АТО.