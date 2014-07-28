Силы АТО освободили Дебальцево - СНБО

Силы АТО освободили город Дебальцево в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеСилы АТО освободили от боевиков более 60 городов и сел

«Вчера самолеты воздушных сил ВСУ нанесли удары по скоплениям террористов, уничтожив большое количество бронетехники и живой силы боевиков», - отметил он.

Читайте такжеУкраинские войска освободили Шахтерск - СМИ

«Это позволило активизировать наступление сил АТО и освободить Дебальцево и стратегически важную высоту Саур-Могила, с которой боевики постоянно вели обстрел позиций украинских силовиков», - добавил Лысенко.