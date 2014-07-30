За сутки террористы 25 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение суток террористы 25 раз обстреляли блокпосты и позиции подразделений ВС Украины в районах н.п. Пески, Мирная Долина, Майорское, Красная Заря, Стукалова Балка, Кожевня, Авдеевка, Дмитровка, Степановка, Мариновка, Гаевое, Червонопартизанск и аэропорт Луганск», - отметил он.

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