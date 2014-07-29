Террористы возобновили артобстрелы жилых кварталов Горловки и Луганска
17:46, 29 июля 2014Политика
0 0
Террористы возобновили артиллерийские обстрелы жилых кварталов Горловки и Луганска.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЛуганск второй день обесточен. Аварию не могут устранить из-за обстрелов
"Сегодня террористы возобновили артобстрелы жилых кварталов Горловки и Луганска", - сказал он.
По словам Андрея Лысенко, "в Горловке пострадали жилые массивы "Строителей" и 405-й квартал. По оперативным данным, огонь по Горловке террористы вели со стороны поселка Никитовка, а по Луганску – из района Суходольска".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter