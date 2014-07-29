Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеЛуганск второй день обесточен. Аварию не могут устранить из-за обстрелов

"Сегодня террористы возобновили артобстрелы жилых кварталов Горловки и Луганска", - сказал он.

По словам Андрея Лысенко, "в Горловке пострадали жилые массивы "Строителей" и 405-й квартал. По оперативным данным, огонь по Горловке террористы вели со стороны поселка Никитовка, а по Луганску – из района Суходольска".