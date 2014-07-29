В Горловке за сутки погибли 17 жителей, среди которых 3 детей
В связи с трагическими событиями в городе с 28 июля объявлен трехдневный траур.
В Горловке Донецкой области в результате боевых действий 28 июля погибли 17 мирных жителей, среди которых трое детей.
Об этом сообщается на сайте Горловского городского совета.
«За прошедшие сутки в результате артиллерийского обстрела центральной части города погибли 17 горловчан. Среди них трое детей, ранено 43 мирных жителя, им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.
В связи с трагическими событиями в городе с 28 июля объявлен трехдневный траур.
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Также сообщается, что повреждено много жилых домов на центральных улицах города, в том числе от прямых попаданий снарядов. Жилищные организации совместно с жителями устраняют повреждения, оценивают масштабы нарушений и определяются в мерах по восстановлению.
Поврежден ряд административных зданий по проспекту Ленина, проспекту Победы, улицам Рудакова, Комсомольская и прилегающим к ним улицам.
Кроме того, повреждены частные жилые дома, школа, городская больница, трансформаторные подстанции.
Как сообщал УНИАН, 27 июля в Горловке в результате боев погибли 14 человек, из них 5 маленьких детей.