В Горловке за сутки погибли 17 жителей, среди которых 3 детей

В Горловке Донецкой области в результате боевых действий 28 июля погибли 17 мирных жителей, среди которых трое детей.

Об этом сообщается на сайте Горловского городского совета.

«За прошедшие сутки в результате артиллерийского обстрела центральной части города погибли 17 горловчан. Среди них трое детей, ранено 43 мирных жителя, им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении.

В связи с трагическими событиями в городе с 28 июля объявлен трехдневный траур.

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Также сообщается, что повреждено много жилых домов на центральных улицах города, в том числе от прямых попаданий снарядов. Жилищные организации совместно с жителями устраняют повреждения, оценивают масштабы нарушений и определяются в мерах по восстановлению.

Поврежден ряд административных зданий по проспекту Ленина, проспекту Победы, улицам Рудакова, Комсомольская и прилегающим к ним улицам.

Кроме того, повреждены частные жилые дома, школа, городская больница, трансформаторные подстанции.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Горловке в результате боев погибли 14 человек, из них 5 маленьких детей.