В Луганске в результате обстрела погибли 5 пенсионеров из дома престарелых

Под артиллерийский обстрел попали множество зданий в Луганске.

В результате постоянных обстрелов города погибли 5 мирных жителей, которые находились на содержании в доме престарелых, получили ранения 8 мирных луганчан. Об этом сообщается сайте горсовета Луганска. За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 96 выездов. Читайте такжеОпубликовано видео стрельбы террористов по жилой многоэтажке в Луганске Под артиллерийский обстрел попали территории города: ул. Геологическая, 7, ул. Макарова, 182, 1-й Каспийский проезд, 10, ул. Болотникова, 20, Медицинский университет (учебный корпус №1, общежития №1, 2, 3, аптека), 8-я поликлиника, ул. Геологическая, 17, интернат № 1 (дом престарелых), завод им. Ленина, ул. Братьев Сумских, 160. Попадание снарядов привело к пожарам в нескольких зданиях. В результате обстрелов зафиксировано повреждение 14 жилых домов и объектов.

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