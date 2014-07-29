В Луганске в результате обстрела погибли 5 пенсионеров из дома престарелых
Под артиллерийский обстрел попали множество зданий в Луганске.
В результате постоянных обстрелов города погибли 5 мирных жителей, которые находились на содержании в доме престарелых, получили ранения 8 мирных луганчан.
Об этом сообщается сайте горсовета Луганска.
За минувшие сутки «скорой помощью» осуществлено 96 выездов.
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Под артиллерийский обстрел попали территории города: ул. Геологическая, 7, ул. Макарова, 182, 1-й Каспийский проезд, 10, ул. Болотникова, 20, Медицинский университет (учебный корпус №1, общежития №1, 2, 3, аптека), 8-я поликлиника, ул. Геологическая, 17, интернат № 1 (дом престарелых), завод им. Ленина, ул. Братьев Сумских, 160.
Попадание снарядов привело к пожарам в нескольких зданиях.
В результате обстрелов зафиксировано повреждение 14 жилых домов и объектов.