Руководство "ЛНР" покинуло Луганск, город контролируют полевые командиры - Права справа

Об этом корреспонденту УНИАН заявил глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв со ссылкой на информацию, полученную от источников, близких к «ЛНР».

По его словам, «вчера, 19 июля, правительство «ЛНР» покинуло Луганск, и фактически город управляется полевыми командирами боевиков, в частности, отрядом "Лешего", который базируется в захваченном здании областного СБУ».

Читайте такжеЛуганску вернули свет и водуТакже он сообщил, что вследствие минометного и артиллерийского огня террористов сильно поврежден исторический центр города.

«В центральной, исторической части Луганска есть значительные разрушения, есть попадания в институт культуры, в общежития университета им. Даля. Также сейчас горят гаражи за магазином «Абсолют» в центре города», - сказал Снегирев.