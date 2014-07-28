В Горловке в результате вчерашних боев погибло 14 человек, из них 5 маленьких детей

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что данных о погибших и раненых в городах Авдеевка и Дебальцево нет, поскольку в связи с непрекращающимися боевыми действиями эксперты департамента не могут доехать в эти города.

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Как сообщал УНИАН, обстрел жилых кварталов Горловки из минометов и ”Града” бандиты ведут с целью дискредитации украинского войска и запугивание мирного населения.

Около 14.00 по Горловке был нанесен ракетно-минометного удара с окраин города. Количество погибших среди мирного населения, по предварительным данным, составляет от 20 до 30 человек.

В Донецкой ОГА 27 июля официально сообщали о гибели в Горловке 13 человек, среди которых двое маленьких детей.