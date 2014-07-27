Убитый мэр Кременчуга Бабаев должен был возглавить Полтавскую ОГА - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По его данным, Бабаев уже прошел ряд согласований, и на следующей неделе планировалось его назначения.

Читайте такжеВ Кременчуге объявлен трехдневный траур по убитому мэруКак сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, утром около 10.00 был застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Бабаев. По предварительным данным, Бабаев уехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46, чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько ударов, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Бабаев скончался на месте.