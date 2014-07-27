Штайнмайер и Ромпей требуют дальнейших санкций против России

Как передает Немецкая волна, по словам главы МИД, в Брюсселе уже проводится активная подготовка к новым штрафным мерам.

«После смерти почти 300 невинных людей во время падения самолета MH17 и недостойных действий мародерской военщины на месте катастрофы поведение России не оставляет нам другого выбора», - сказал министр в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Штайнмайер подчеркнул, что в Брюсселе сегодня уже полным ходом идет подготовительная работа к «переходу к секторальным мероприятиям» Евросоюза против Москвы.

Читайте такжеВ ответ на санкции МИД России назвал ЕС "унтер-офицерской вдовой"Министр также напомнил о расширении списка лиц, причастных к событиям в Украине, в отношении которых ЕС применил штрафные меры в виде блокирования счетов и запрета въезда.

«Мы остаемся верными нашему курсу: разумно выписаны и в совместном решении приняты меры Европы с целью повышения давления и готовность к серьезным разговорам с Россией», - сказал Штайнмайер.

Кроме того, премьер-министры стран Евросоюза призвали поручить послам своих стран в ЕС проголосовать за дополнительные санкции от имени своих государств.

Об этом говорится в письме председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, опубликованном в газете Financial Times.

Читайте такжеЕС юридически закрепил расширение действия санкций второй стадии против РФСогласно сообщению, в этом случае вопрос о расширении ограничительных мер может быть решен на уровне представителей ЕС, и проведение внеочередного саммита Евросоюза не понадобится.

Как известно, на встрече в Брюсселе, которая пройдет 29 июля, послы стран ЕС рассмотрят проект решения о расширении санкций в отношении Москвы.

Ограничительные меры будут направлены против финансового сектора РФ и ее оборонной сферы, а также ограничат доступ России к ключевым технологиям, в первую очередь в энергетическом секторе, и товарам двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей.