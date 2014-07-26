Сотрудники милиции обнаружили машину убийц мэра Кременчуга

Между тем, в настоящее время в милиции пока не говорят ни о версии, ни об обстоятельствах, ни об оружии из которого убили мэра, передает ТСН.ua.

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С места убийства преступники скрылись на "девятке", ее номера и подробное описание правоохранителям дали 2 парня, которые как шли в магазин и стали свидетелями убийства.

Пока милиция не дает официальных комментариев, местные журналисты называют свои возможные версии. Одна из них это профессиональная деятельность, или отголоски войны - попытка дестабилизировать ситуацию в области, сказал главный редактор газеты "Кременчугский телеграф" Олег Булашев.