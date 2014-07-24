Рудьковский считает катастрофой развал коалиции и отставку правительства

Внефракционный народный депутат Николай Рудьковский считает катастрофой развал парламентской коалиции и отставку правительства.

Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Это фактически катастрофа, когда в условиях войны - разваливается коалиция, когда в условиях войны - правительство идет в отставку», - сказал он.

По его словам, сегодня очень важно согласовать кандидатуру технического премьер-министра. «Нужно думать о том, удастся ли консолидировать парламент, ситуацию в парламенте, чтобы сформировать хотя бы техническое правительство, будут ли выборы или нет – потому что средств нет на элементарное, не говоря уже о зарплатах и пенсиях», - заметил он.

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Он добавил, что непринятие предложенных правительством законов по наполнению бюджета приведет к тому, что страна «стоит над пропастью и может перестать существовать как государство».

Рудьковский заметил, что в соответствии с Конституцией основная ответственность сегодня лежит не на президенте, а на парламенте, на коалиции, которой нет. «Фактически государство, на сегодняшний день, в этот момент, является неуправляемым», - считает он.