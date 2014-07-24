Турчинов просит от УДАРа и "Свободы" кандидатуру технического премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил на заседании парламента.

Он отметил, что обращается к этим фракциям с просьбой внести “предложение по кандидатуре на должность технического премьер-министра, который будет руководить правительством до проведения парламентских выборов”. “Это ваша ответственность, и я прошу немедленно внести кандидатуру”, - подчеркнул Турчинов.

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Он пообещал, что соберет “в любой момент внеочередную сессию ВР” с тем, чтобы проголосовать за кандидатуру, которая будет внесена. Он выразил надежду, что парламент, понимая всю ответственность, проголосует за эту кандидатуру.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, фракции УДАР та “Свобода” заявили о выходе из парламентской коалиции, что позволит президенту Украины распустить парламент Украины и назначить досрочные выборы в Верховную Раду Украины.