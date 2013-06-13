Суд не выпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве сына Джемилева

Апелляционный суд Крыма отказался изменить меру пресечения Хайсеру Джемилеву - младшему сыну главы меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, который подозревается в убийстве друга семьи и находится в следственном изоляторе.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь меджлиса Лиля Муслимова.

"Апелляционный суд оставил без изменений решение Киевского суда, то есть Хайсер Джемилев до 25 июля пребывает под стражей в Симферопольском СИЗО. В данный момент он находится в закрытом отделении при Крымском республиканском учреждении клинической психиатрической больницы (проводится экспертиза состояния здоровья - УНИАН)", - сказала Муслимова.

Заседание Апелляционного суда состоялось на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, 32-летнего Хайсера Джемилева задержали 27 мая на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб местный житель 44-летний Февзи Эдемов - строитель, иногда помогавший семье лидера меджлиса. Милиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В меджлисе заявляют, что это было убийство по неосторожности.

Киевский райсуд Симферополя 28 мая избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, сейчас он находится в СИЗО.

Адвокат Хайсера в начале июня подал апелляцию.

По словам Мустафы Джемилева, Хайсер в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике Турции, а также пробовал марихуану.