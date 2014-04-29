Дело сына Джемилева вернули в прокуратуру Крыма

Как сообщают Новости Крыма, по словам адвоката Хайсера Александра Лесового, «сейчас в рассмотрении дела возникла пауза через какие-то ошибки».

«Новостей пока никаких нет. Насколько мне известно, дело вернули 20 марта для устранения ошибок. Будет ли рассмотрено дело судом присяжных, и по каким законам вообще - украинскими или российскими, - мне неизвестно», - сказал адвокат.

Читайте такжеДжемилев видит руку власти в признании его сына психически здоровымПри этом еще в феврале Лесовой заявлял, что дело будет рассмотрено в Бахчисарае судом присяжных.

Как сообщалось, в мае 2013 года Хайсер Джемилев был задержан в Бахчисарае по подозрению в убийстве. Якобы он чистил охотничье ружье, и оно выстрелило. Пуля попала в человека, который работал в саду. Погибшим оказался дальний родственник заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза - Февзи Едемов, который работал охранником в доме Джемилевых. Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Как сообщал УНИАН, Киевский райсуд Симферополя избрал Хайсеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого в июне 2013 года поместили в психиатрическую больницу в Симферополе, чтобы пройти судебно-психиатрическую экспертизу, а затем снова перевели в СИЗО. Установить степень его вменяемости медики не смогли. Апелляционный суд Крыма в августе постановил этапировать его в Киев для прохождения экспертизы. По словам Мустафы Джемилева, его сын в 2008 году лечил психическое расстройство в клинике в Турции.