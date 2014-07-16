Названа предварительная причина аварии в московском метро

"Следствие полагает, что сами работы были проведены ненадлежащим образом: стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. Это повлекло схождение электропоезда с рельсов", - отметил Маркин, сообщает РИА Новости.

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Во вторник на перегоне «Парк Победы» - «Славянский бульвар» после резкой остановки поезда три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли 22 человека, в больницах находятся 129 человек, состояние 42 пострадавших медики оценивают как тяжелое. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы.