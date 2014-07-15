В результате аварии в московском метро погибли три человека, пострадавших - около 80

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"По меньше мере 50 человек пострадали, в основном они получили ушибы. Людей продолжают эвакуировать на станцию метро "Славянский бульвар" и "Парк Победы", - отмечается в сообщении.

Со станции метро "Парк Победы" эвакуированы 50 человек, со станции "Славянский бульвар" - не менее 200.

Тем временем очевидцы происшествия делятся фото с места события в социальных сетях. В частности, в Instagram появился снимок поврежденного вагона.

Поступает информация о том, что есть тяжелые пострадавшие. В тоннель, где застрял поезд, доставлено гидравлическое оборудование "для проведения деблокации пассажиров".

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На месте работают пожарно-спасательные подразделения, 40 бригад скорой помощи и сотрудники МЧС. Создан оперативный штаб. Полиция оцепила прилегающий к станции "Славянский бульвар" район.