Спасатели извлекли всех людей из поврежденных вагонов в московском метро

Согласно данным Бирюкова, в московских больницах находятся 128 пострадавших. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о 21 погибшим в результате крушения поезда на Арбатско-Покровской ветке метро. Также ИТАР-ТАСС сообщает, что всего в результате аварии пострадали более 160 человек, более 130 из них госпитализированы.

"Пострадавшие в больнице обеспечены медикаментами. Приняты решения по оказанию финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим", - сказал вице-мэр.

Глава МЧС России Владимир Пучков, в свою очередь, сообщил, что аварийно-спасательные работы в московском метро на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" завершены. "Спасатели в сложнейших условиях эвакуировали с платформ 200 человек, всего более 1,2 тыс. человек", - сказал министр. Начинаются неотложные аварийно-восстановительные работы.