Нацгвардия официально заявляет, что не имеет на вооружении установок "Град"

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"В последнее время в районе проведения АТО имеют место случаи, когда террористы, выдавая себя за представителей Национальной гвардии, вблизи населенных пунктов укрепляют блокпосты и размещают установки артиллерийского огня «Град»", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеНа Луганщине неизвестные, которые называют себя Нацгвардией, готовят провокацию - СМИВ связи с этим гвардейцы просят местное население не поддаваться на провокационные действия и сообщения со стороны террористов - Нацгвардия не имеет "Градов", в своей повседневной деятельности руководствуется законодательством Украины и не применяет оружие против мирного населения.