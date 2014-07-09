Нацгвардия официально заявляет, что не имеет на вооружении установок "Град"
09:59, 09 июля 2014Политика
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Командование Национальной гвардии Украины официально сообщает, что у подразделений Нацгвардии нет на вооружении установок реактивного залпового огня «Град».
Нацгвардия не имеет Градов / Facebook Игорь Савчук
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.
"В последнее время в районе проведения АТО имеют место случаи, когда террористы, выдавая себя за представителей Национальной гвардии, вблизи населенных пунктов укрепляют блокпосты и размещают установки артиллерийского огня «Град»", - рассказали в пресс-службе.
Читайте такжеНа Луганщине неизвестные, которые называют себя Нацгвардией, готовят провокацию - СМИВ связи с этим гвардейцы просят местное население не поддаваться на провокационные действия и сообщения со стороны террористов - Нацгвардия не имеет "Градов", в своей повседневной деятельности руководствуется законодательством Украины и не применяет оружие против мирного населения.
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