Царев вместе с российскими политиками планировал аннексию Крыма и теракты в Украине - СБУ
16:47, 04 июля 2014Политика
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Бывший народный депутат Олег Царев, который объявлен в розыск украинскими правоохранительными органами, принимал участие в совещаниях с участием высшего руководства РФ по подготовке террористических актов на территории Украины и аннексии Крыма.
В СБУ считают, что Царев участвовал в совещаниях относительно подготовки
терактов в Украине / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
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“Мы подтверждаем, что этот человек лично принимал участие в совещаниях в Москве относительно совершения террористических актов на нашей территории. И мы подтверждаем, что один из советников президента РФ вместе с ним планировал военную агрессию и на территории Крыма”, - сказал председатель СБУ.
Он сказал, что Царев будет найден и допрошен по поводу своих поступков.
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