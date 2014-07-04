Царев вместе с российскими политиками планировал аннексию Крыма и теракты в Украине - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

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“Мы подтверждаем, что этот человек лично принимал участие в совещаниях в Москве относительно совершения террористических актов на нашей территории. И мы подтверждаем, что один из советников президента РФ вместе с ним планировал военную агрессию и на территории Крыма”, - сказал председатель СБУ.

Он сказал, что Царев будет найден и допрошен по поводу своих поступков.