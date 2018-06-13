Крымские депутаты-приспособленцы вместо Путина выбирают Курченко

Один из лучших результатов на выборах в Верховную Раду в 2012 году Партия регионов получила в Крыму. Первое место по спискам – 52,25% голосов избирателей, и отрыв от главных соперников в регионе – коммунистов - более 30%. Еще 9-ть мандатов, из 10-ти возможных, представители ПР выиграли на мажоритарных округах. Естественно, после выборов, мажоритарщики организованно влились во фракцию «регионалов» в Верховной Раде. И, вплоть до бегства лидера партии, экс-президента Украины Виктора Януковича из страны, сохраняли верность когда-то крупнейшей в парламенте политсиле. Теперь же, только двое крымских мажоритарщиков, из избравшихся в 2012 году под флагами Партии регионов, входят в состав одноименной фракции – Елена Нетецкая и Борис Дейч.

Уйти, чтобы остаться

Массовый исход мажоритарщиков Крыма из рядов ПР начался еще до проведения «референдума» на полуострове. Так, 4 марта текущего года, одним из первых ряды «регионалов» покинул бывший глава правления «Крымэнерго» Григорий Груба, избранный по округу в Симферополе. Вслед за ним, в апреле, из фракции вышли депутаты Александр Нечаев и Юлия Левочкина. Третья волна бегства пришлась на период с 3 по 6 июня – ряды «бело-голубых» поредели сразу на четверых мажоритарщиков: фракция потеряла Виталину Дзоз, Олега Параскива, Валентину Лютикову и Сергея Брайко.

Последний, к слову, сменил еще и паспорт. Теперь он – гражданин Российской Федерации и, со 2 апреля, занимает должность первого заместителя мера Ялты. При этом, успешно и без последствий, совмещая работу в крымской власти со статусом народного депутата Украины. Впрочем, ни смена гражданства, ни работа на самопровозглашенных руководителей полуострова и, как следствие, Кремль, так и не подвигли его коллег по украинскому депутатскому корпусу лишить Брайко статуса народного избранника. 13 мая парламентарии дружно «провалили» голосование за этот вопрос, как и вопрос лишения мандата другого «регионала» - Бориса Дейча.

Сам Дейч – почетный крымчанин и герой Украины – еще в марте написал заявление о добровольном сложении с себя полномочий нардепа, как пояснил он сам – «учитывая волю избирателей». Тем не менее, до сих пор, он официально состоит во фракции Партии Регионов и посещает заседания парламента.

Единственным мажоритарщиком, который не предпринял ни одной попытки «бежать» из фракции Партии Регионов, остается Елена Нетецкая, прошедшая в Верховную раду по округу №8 в Джанкое.

Что объединяет этих людей сегодня? Согласно принятому 15 апреля закону, их округа находятся на оккупированной территории. 1 июля оккупацию украинской автономии Российской Федерацией признали в ОБСЕ. А, значит, мнение мирового сообщества относительно Крыма – едино. Чего, впрочем, не скажешь о мнениях «представителей» крымчан в Верховной Раде. Далеко не все депутаты, избранные в главный законодательный орган Украины на крымских округах, солидарны с ОБСЕ. Более того, часть из них воспринимают аннексию полуострова не как геополитическую проблему, а, скорее, как состоявшийся факт. В сознании же отдельных украинских законодателей Крым, и вовсе, российский. Что конкретно их вполне устраивает.

«Давайте смотреть правде в глаза – Крым сегодня является территорией Российской Федерации. Большая часть крымчан такое положение дел поддерживает, кто-то – нет. Но все без исключения приспосабливаются к новым правилам, новым законам, новой валюте. Политика политикой, но жизнь продолжается», - отмечает Виталина Дзоз. Парламентарий уже прикинула, что для перехода ситуации в «спокойное русло», понадобится, по меньшей мере, лет пять. В то же время, по ее словам, осталось «много спорных и трудных вопросов, которые нужно кому-то решать». Видимо, под этим «кем-то», кто будет «решать» трудные и спорные вопросы «российского Крыма», расположившись в удобном депутатском кресле в Киеве, Виталина Дзоз подразумевает себя.

Стоит отметить, что ситуацию в Крыму готовы комментировать далеко не все парламентарии, округа которых находятся на оккупированной территории. К примеру, Борис Дейч и Григорий Груба от общения с УНИАН на тему Крыма отказались. То ли не хотели предстать в невыгодном свете перед избирателями, то рассказать о своей работе на благо последних, на самом деле, нечего.

Депутатская помощь избирателю на округе - «правда в массы»

Тем временем, в работе народных избранников на округах изменилось многое. По словам мажоритарщика по четвертому крымскому округу Олега Параскива, реальных полномочий у народных депутатов Украины на округе теперь стало меньше, чем у местных – крымских. Да и обещания, под которые раньше Киевом выделялись бюджетные деньги, теперь приходится выполнять «за свои». «Это все, что изменилось. А, так, люди остались те же, и проблемы у людей остались точно такие же, как раньше: детские сады, площадки, социалка, школы, стадионы и так далее. Это все надо делать, и это никуда не денется. Обещания избирателям приходится выполнять, но как вы понимаете, используя личные ресурсы. Сегодня получить средства из госбюджета Украины уже невозможно. В том числе, в связи с разрывом связей в банковской системе», - поясняет он.

«А нет денег – нет обращений», - говорит Параскив. Но, отметим, несколько лукавит. Поскольку парламентарии ежегодно получают немалые суммы на так называемые представительские расходы. И именно эти средства (вряд ли бюджетные деньги можно назвать «своими»), должны ими использоваться для тесного взаимодействия с избирателями. Как бы там ни было, нагрузка на крымских депутатов, заседающих в украинском парламенте, стала меньше. Теперь она легла на депутатский корпус Крыма – депутатов тамошнего Верховного Совета. Вот и получается, что рабочая функция у крымских мажоритарщиков в Киеве – информативно-консультативная, не более. А от былых возможностей остались только воспоминания. «На сегодняшний день, деньги для Крыма Киевом не выделяются», - подтверждает слова своего коллеги, экс-гендиректор холдинга «Титан Украины», а сегодня – депутат по девятому крымскому округу Александр Нечаев.

По его словам, сегодня основная функция депутата-мажоритарщика на полуострове – нести правду «в массы»: «Мы ездим туда и рассказываем, что происходит в Киеве. С учетом того, что в Крыму практически нет украинских каналов, важно донести, что действительно происходит в Украине, и какова она - правда жизни».

Настроения избирателей и избираемых

Собственно, поездки крымских депутатов на округа, похоже, не очень влияют на настроения избирателей. Точнее, каждый парламентарий находит тех крымчан, с которыми совпадает его собственное мнение. В результате, истории о настроениях крымчан у крымских депутатов Верховной Рады кардинально разнятся.

К примеру, Виталина Дзоз утверждает, что общий настрой после «присоединения» к России «просто прекрасный», а «произошедшие изменения вызывают подъем и воодушевление». В то же время, Нечаев эти слова отрицает: «Я вас уверяю, что та эйфория, которая была первое время после референдума, исчезла, ее уже нет. Потому что не все так сладко, как им обещали. Многие крымчане сегодня жалуются на снабжение в магазинах, многие потеряли на «игре» с курсом рубль-гривна. Кроме того, люди очень недовольны тем, что провален сезон. Я недавно был, смотрел – кафе не работают либо не заполнены. У людей был бизнес, они за 4 месяца зарабатывали на весь оставшийся год, а сейчас это пусто все».

Впрочем, если после «изучения» настроений крымчан мнения у депутатов-мажоритарщиков расходятся, то в вопросе сложения мандата избранники от Крыма едины: в большинстве своем предпочитают спокойное сидение в креслах депутатов украинского парламента смене гражданства на российское и «ссылке» на полуостров. Правда, на публику, озвучивают это несколько иначе. Одни – согласны лишиться мандата только коллективно. Другие – ждут решения о перевыборах по всей стране. Третьи – и вовсе заявляют, что не планируют переизбираться.

«Я предлагал: если все (крымские мажоритарщики, – УНИАН) складывают мандаты, с условием того, что ни один из действующих депутатов не проходит в следующий парламент, я с удовольствием это сделаю. Для того чтобы «обрезать» кучу людей, которым просто там нечего делать – по морально-этическим соображениям», - отмечает Олег Параскив.

«Отказаться, все бросить и уйти – легче всего. Сложнее найти пути и способы, как максимально эффективно влиять на ситуацию», - говорит Виталина Дзоз, которая, несмотря на «воодушевление» своих избирателей, менять кресло в Верховной Раде на постоянное место работы в округе, не спешит.

«У нас там (в Крыму, – УНИАН) – совсем уже другая политика. Верховная Рада будет принимать решение свое (о досрочных парламентских выборах, – УНИАН), а, в настоящее время, на 14 сентября назначены выборы в Госсовет – по закону Российской Федерации», - поделилась сокровенным народный депутат от округа №5 Валентина Лютикова. Впрочем, Лютиковой уже явно не до Украины: еще в середине июня народная избранница безапелляционно заявила: «Крым вошел в состав России и, по-моему, этот вопрос уже не оспаривается».

При этом парламентарий вовсю заверяла, что строить дальнейшую политическую карьеру ни в Киеве, ни в Крыму не собирается.

Депутаты-приспособленцы «усилили» фракцию Курченко

Но, вместо того, чтобы избавиться от бремени украинского парламентаризма, перестать просиживать сессионные недели в Верховной Раде Украины и отправиться, наконец, прославлять Россию в постоянное место дислокации своего округа – Крым – Валентина Лютикова и Виталина Дзоз пополнили ряды так называемой «фракции Курченко» «За мир и стабильность». Впрочем, их примеру последовал и Олег Параскив. Видимо, парламентарии получили новые стимулы, чтобы остаться: деньги не пахнут, а «патриотизм» – лишь вопрос цены. Как писал Эрнест Хемингуэй: «лучше не иметь идеологии, чем не иметь работы».

В целом, из десяти крымских мажоритарщиков в состав этой депутатской группы не вошло четверо: регионалы Борис Дейч и Елена Нетецкая, а также внефракционные Александр Нечаев и Юлия Левочкина. В свете будущих досрочных выборов в Верховную Раду, подобное поведение мажоритарщиков цинично, но с точки зрения их собственных меркантильных интересов – оправдано. Учитывая, что голосование, вероятнее всего, будет проходить без мажоритарной составляющей, попасть в следующий созыв парламента можно будет лишь в составе партии. А именно над созданием оной и работают соратники младоолигарха Курченко в нынешнем депутатском корпусе, переманивая «шлак» из других, окончательно маргинализировавшихся, политических сил.

Примечательно, что в списках «голубей мира» фигурирует и вышеупомянутый Сергей Брайко – гражданин Российской Федерации. В этой связи возникает закономерный вопрос к руководству Верховной Рады: как человек, открыто заявляющий о смене гражданства и работающий с апреля заместителем мэра Ялты, и не появляющийся на заседаниях парламента, может принимать законы Украины? На официальном сайте законодательного органа не трудно проследить, сколько раз за время отсутствия Брайко его депутатская карточка «голосовала».

Заставить народных депутатов из Крыма побыстрее определиться со своим местом работы, по закону, невозможно. «Мы (Украина) считаем Крым своей территорией. И депутаты, избравшиеся на полуострове, точно также являются гражданами Украины. Поэтому говорить о прекращении ими каких-либо полномочий, по крайней мере, не корректно. Они имеют полное право пользоваться благами и статусом нардепа, но, в то же время, должны решать проблемы людей на своих округах», - говорит адвокат Ростислав Кравец.

Впрочем, насколько корректно пропагандировать свои личные пророссийские взгляды, уютно устроившись в украинском парламенте, когда страна фактически находится в состоянии войны с РФ – на этот вопрос законодательство тоже не дает ответа. Поэтому, «какую Родину любить» - остается на совести крымских нардепов. Сами мажоритарщики стараются эту тему обходить стороной, либо списывают на мнение своих избирателей. Умалчивая, впрочем, свою роль в формировании такого мнения.

Ольга Калинина