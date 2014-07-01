СНБО призывает граждан не сообщать в соцсетях о перемещении техники и сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

“Не осуществляйте, пожалуйста, фото- и видеосъемку перемещения наших войск и не выкладывайте это в соцсети, поскольку это срабатывает на руку боевикам”, - сказал Лысенко.

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В то же время, по его словам, если граждане будут передавать информацию о местах нахождения боевиков, то руководство АТО будет за это весьма благодарно.