СНБО призывает граждан не сообщать в соцсетях о перемещении техники и сил АТО
13:03, 01 июля 2014Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны призывают журналистов и граждан не снимать и не выкладывать в социальные сети изображения перемещения техники и сил, которые задействованы в антитеррористической операции на востоке Украины.
Журналистов и граждан призывают не сообщать о перемещениях войск / “Голос України”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
“Не осуществляйте, пожалуйста, фото- и видеосъемку перемещения наших войск и не выкладывайте это в соцсети, поскольку это срабатывает на руку боевикам”, - сказал Лысенко.
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В то же время, по его словам, если граждане будут передавать информацию о местах нахождения боевиков, то руководство АТО будет за это весьма благодарно.
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