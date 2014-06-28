Террористы обстреляли опорный пункт сил АТО в Донецкой области - Тымчук

Террористы произвели обстрел опорного пункта сил АТО возле населенного пункта Тараны (Донецкая область, Шахтерский район).

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook cо ссылкой на оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным "ИС", обстрел произведен из стрелкового оружия и минометов. Потерь среди украинских силовиков нет.

Ранее террористы совершили нападение на колонну тылового обеспечения сил АТО. 2 военнослужащих погибли, 8 ранены.

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