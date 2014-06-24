Лановой: Украина может вернуть себе газовые доходы Фирташа

Об этом Владимир Лановой заявил в интервью УНИАН, комментируя историю с обвинениями ФБР в адрес Фирташа и проводимым против него расследованием.

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«В данном случае, речь идет об экономическом процессе, расследовании преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, незаконными видами деятельности, вхождением в какие-то транснациональные мафиозные организации и совместной деятельности с представителями каких-то запрещенных видов бизнеса, как-то наркотики, игральный бизнес и т.д», - отметил Лановой.

«Мы не знаем, все до конца, но то, что американцы давно все отслеживали и быстро ввели в действие санкции, как только появилась возможность, говорит о глубине их расследования фактов связей Фирташа с преступным миром. Поэтому суд может конфисковать все имущество лица, которое нарушило в той или иной мере закон, или же часть этого имущества. Также суд решит в пользу каких государств это имущество будет конфисковано», - добавил он.

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Лановой также отметил, что расследование ФБР будет содействовать возвращению в Украину доходов от конфискованного имущества.

«Непонятная система газового бизнеса, абсолютно закрытая, непрозрачная ни в ценах, ни в потоках, ни в объемах, ни в потреблении, ни в отношениях с Россией, видимо, будет выведена «на свет». И это расследование ФБР будет содействовать тому, чтобы доходы от имущества, которое у него (Фирташа – УНИАН) конфисковано, все-таки поступили и в Украину», - заявил Лановой.

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Как сообщал УНИАН, США обвиняют Дмитрия Фирташа в создании преступной группировки и отмывании средств. Счета Фирташа заморожены по требованию ФБР.

Установлено, что с Фирташем связаны полторы сотни, преимущественно оффшорных, компаний по всему миру и 41 банковский счет.

ФБР требует, чтобы все средства на счетах и все фирмы, на которые оформлены крупные промышленные активы, СМИ и недвижимость в Украине и во всем мире были конфискованы в пользу Соединенных Штатов.