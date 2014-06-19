Силы АТО продолжают сужать кольцо вокруг террористов - Селезнев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.

"В некоторых населенных пунктах продолжаются ожесточенные столкновения. Силы АТО имеют дело с обученным боевиками и наемниками из России. Несмотря на высокую квалификацию и подготовку боевиков, украинские военнослужащие, которые за время проведения АТО приобрели значительный боевой опыт, демонстрируют эффективные результаты в столкновениях с российскими боевиками", - отметил он.

Читайте такжеУкраинские танки в зоне АТО ремонтировать выездные бригады завода имени В. О. Малышева

Доказательством профессионализма сил АТО, по словам Селезнева, являются большие потери на стороне террористов.

"Результатом превентивных действий подразделений АТО у боевиков каждый раз изымаются российские образцы оружия", - добавил он.