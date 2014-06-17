Пушилин в Москве консультируется с Глазьевым и Жириновским

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Что касается контактов, то поддержка осуществляется в консультативном плане. Мы взаимодействуем и с товарищем Сурковым (Владислав Сурков - помощник президента РФ), Матвиенко (Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации), Глазьевым (Сергей Глазьев - советник президента РФ) и Жириновским. То есть, ряд политиков, которые оказывают поддержку", - сказал Пушилін.

Читайте такжеВ больнице скончался помощник лидера донецких террористов - СМИПо словам Пушилина, надо выстраивать "военный и экономический блок", но он занимается экономическими вопросами.

При этом он сообщил, что с 11 июня находится в Москве, но отказался ответить, когда намерен и намерен ли вернуться в Донецкую область.

По словам Пушилина, в Москве он проводит консультации по "формированию гражданских институтов".

Он заявил, что вопрос о вступлении «ДНР» в состав РФ будет решаться после окончания боевых действий.

Пушилин также сообщил, что намерен национализировать предприятия в Донецкой области, которые не платят "налоги" террористам.

Как сообщал УНИАН, 10 июня самопровозглашенному «премьер-министру» так называемой «Донецкой народной республики» Пушилину уведомлено о подозрении в создании террористической организации и осуществлении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также изменения границ территории и государственной границы Украины.

2 мая Пушилин был объявлен в розыск и по ходатайству прокуратуры судом было дано разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.