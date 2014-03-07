Спикер Совета Федерации РФ заявляет, что поддержит присоединение Крыма

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет, что поддержит присоединение Крыма к России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня в ходе встречи с главой парламента Крыма Владимиром Константиновым.

"Парламент Крыма выбрал самую демократичную форму проведения референдума как высшую форму волеизъявления народа. Я хочу ответственно заявить от имени верхней палаты, которая представляет интересы всех регионов РФ: в случае, если народ Крыма на референдуме проявит свою волю и примет решение о вхождении в состав России, мы как верхняя палата российского парламента, безусловно, такое решение поддержим", - подчеркнула Матвиенко.

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Она считает, что парламент Крыма имеет право проводить референдум. По ее словам, право нации на самоопределение никто не отменял и оно закреплено в основных документах ООН.

"Решение парламента АРК о проведении референдума является международной признанной практикой. Достаточно обратиться к опыту Шотландии, которая объявила в сентябре референдум", - сказала Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, 6 марта парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии. По словам вице-спикера парламента автономии Сергея Цекова, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

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Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение Крыма к России.

В то же время в ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. Как заявил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Юрий Донченко, в законе о всеукраинском референдуме, в его заключительных и переходных положениях, определено, что закон о местных референдумах утратил силу, а новый закон Верховная Рада еще не разработала.

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов 6 марта заявил, что ВР Украины будет инициировать роспуск парламента Крыма. “Мы защитим неприкосновенность нашей территории. Мы защитим суверенность нашей страны”, - подчеркнул Турчинов и выразил уверенность в том, что “граждане Украины, проживающие на территории Крыма, будут всячески этому способствовать”.