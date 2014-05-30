В партии Жириновского заговорили о "Новороссии" и намерены предложить Госдуме ее защищать

Российская парламентская партия ЛДПР намерена внести в Госдуму закон с целью законодательно разрешить России оккупацию 8 областей Украины: Луганской, Донецкой, Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, и Харьковской.

Об этом говорится в заявлении ЛДПР, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, в российской националистической партии утверждают, что некая «новая территория под названием «Новороссия» подвергается постоянному давлению властей Украины».

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«Возможен захват части территорий этих двух областей (Луганской и Донецкой) и в целом всей Новороссии, восьми территориальных образований: Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Луганская, Донецкая и Харьковская области», - заявляют в ЛДПР.

В связи с «нестабильной ситуацией» фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести проект закона «об оккупированных территориях России».

«Киевская власть незаконно оккупирует все восемь областей юго-востока Украины. Крым уже навсегда вернулся в состав России. Мы надеемся, что по его пути смогут пойти и остальные. Над всеми территориями, где когда-либо развевался российский или советский флаг, снова должен развеваться флаг Российского государства, особенно в тех регионах, где всегда проживали русские, где все земли освоены ими, а города основаны и построены русскими людьми», - утверждают радикалы.

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В ЛДПР надеются, что закон, если он будет принят, послужит скорейшей «деоккупации юго-восточных районов Украины, которые смогут жить уже в формате нового государства».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля президент России Владимир Путин впервые официально назвал юго-восточную Украину «Новороссией» и потребовал обеспечить права русских в этих регионах

«Вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан юго-востока Украины. Напомню, пользуясь терминологией царских времен – это «Новороссия», и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством. Зачем они это сделали, Бог их знает», - заявил он.

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20 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и должна «двигаться дальше».

Справка УНИАН. После аннексии в марте этого года Крыма Россия не прекратила попытки дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. В частности, террористы полностью захватили власть в Славянске Донецкой области.

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Кроме того, поддерживаемые Россией сепаратисты организовали провокации и избиение патриотически настроенных граждан в Харькове, Николаеве, Одессе.

Сепаратисты заявляли, что Россия оказывает им информационную и консультативную поддержку.

15 апреля на востоке Украины началась антитеррористическая операция.