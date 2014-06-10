Советник Путина предложил ударить по украинской армии, чтобы не дать ей окрепнуть
Советник президента России Сергей Глазьев предлагает нанести со стороны России удар по украинской армии, чтобы не дать ей окрепнуть.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Сергей Глазьев заявил в ходе круглого стола в Москве. «Хочу напомнить слова Черчилля: «Тот, кто между позором и войной выбирает позор, получает и войну, и позор одновременно». Это война современная. Это не значит, что нам надо двигать наши танки на Киев, но, по меньшей мере, прекратить геноцид населения мы вправе», - сказал он.
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«Для этого достаточно закрыть небо и использовать тот же механизм подавления военной техники, который применили те же американцы в Ливии, которые сначала закрыли небо, затем с воздуха расстреляли бронетехнику, артиллерию, авиацию и таким образом сделали тот режим, с которым они воевали, небоеспособным. У нас еще есть возможность это сделать, через полгода такой возможности уже не будет», - сказал Сергей Глазьев.
Он заявляет, что власти Украины взяли курс на милитаризацию и мобилизацию населения против России. «Посмотрите динамику - если в декабре нацистов было 2 тыс. человек в Киеве, в феврале - 20 тыс., в мае их уже 50 тыс. вместе с военнослужащими, в середине лета их будет 100 тыс., в сентябре их будет 200 тыс., к концу года они поставят под ружье 500 тыс. человек», - сказал Сергей Глазьев и добавил, что в Украине проводится расконсервация военной техники.
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«Мы получаем мощнейшую военную машину, ориентированную против нас, нашпигованную нацистами, идеологически заряженными против России... Конечной целью этого всего действия является война с Россией. Мы не сможем, потеряв Донбасс, сохранить мир, так как следующая цель, которая декларируется – Крым», - сказал он.