Командир батальона "Темур" сбежал из плена террористов - СМИ

Об этом со ссылкой на информированного источника сообщает луганский сайт Восточный вариант.

Как отметил на правах анонимности собеседник издания, в данный момент Темур находится в безопасном месте и готовится дать пресс-конференцию.

Напомним, Юлдашев - руководитель Луганской самообороны. Он формировал из добровольцев спецподразделение по охране общественного порядка и борьбе с сепаратистами. Батальон должен был войти в состав МВД.

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28 апреля в Счастье в школу милиции для проведения тренировок прибыли ребята из подразделения «Темур», где на них было совершено нападение. Юлдашеву предъявили ультиматум - или плен, или физическое уничтожение его бойцов. Позже стало известно, что командира Темура захватили сепаратисты и удерживают в плену в СБУ.