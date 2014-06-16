Командир батальона "Темур" сбежал из плена террористов - СМИ
Командир батальона "Темур" Темур Юлдашев сбежал из плена, где его удерживали боевики так называемой "Луганской республики".
Об этом со ссылкой на информированного источника сообщает луганский сайт Восточный вариант.
Как отметил на правах анонимности собеседник издания, в данный момент Темур находится в безопасном месте и готовится дать пресс-конференцию.
Напомним, Юлдашев - руководитель Луганской самообороны. Он формировал из добровольцев спецподразделение по охране общественного порядка и борьбе с сепаратистами. Батальон должен был войти в состав МВД.
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28 апреля в Счастье в школу милиции для проведения тренировок прибыли ребята из подразделения «Темур», где на них было совершено нападение. Юлдашеву предъявили ультиматум - или плен, или физическое уничтожение его бойцов. Позже стало известно, что командира Темура захватили сепаратисты и удерживают в плену в СБУ.