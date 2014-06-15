За ночь боевики дважды обстреляли Луганский аэропорт - Тымчук

За прошедшую ночь террористы дважды обстреляли Луганский аэропорт, занятый силами АТО.

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тимчук написал на своей странице в Facebook.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за прошедшую ночь террористами был дважды обстрелян Луганский аэропорт, занятый силами АТО.

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"Обстрелы производились из автоматического гранатомета АГС-17, установленного на автомобиле, с большой дистанции. Силовики открывали ответный огонь", - пишет Тымчук.

По его словам, среди украинских военнослужащих потерь нет, а о потерях боевиков нет данных.

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"Также украинских солдат и офицеров, контролирующих Луганский аэропорт, весьма развеселило сообщение российского телеканала Russia Today со ссылкой на «пресс-секретаря минобороны ЛНР» о том, что имел место «бой между располагающимися на территории аэропорта украинскими аэромобильными частями, одна из частей — днепропетровская — подняла флаг России». Украинские силовики попросили передать пламенный привет пропагандистам Путина, изумляющим мир своей нездоровой фантазией", - добавил Тымчук.