Террористы атакуют аэропорт Луганска: военные держат оборону

Об этом ТСН.иа рассказали военные, которые находятся в аэропорту. Атаку террористы начали около 00:00.

Бой происходит под плотным минометным обстрелом со стороны террористов. Военные успешно отбивают атаку, террористы сейчас вынуждены менять позиции - они движутся в сторону Луганска.

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По имеющейся сейчас информации, погибших и раненых среди военных нет. Бой продолжается.

Напомним, сегодня появился приказ лидера самопровозглашенной террористической "Луганской народной республики" Валерия Болотова о закрытии Луганского аэропорта. Однако украинские военные говорят, что это поручение является смехотворным, ведь террористы не контролируют аэропорт.

Более того, аэродром уже почти три месяца не принимает и не отправляет пассажирские самолеты. Террористы пытаются отбить аэропорт. Позавчера террористы с чрезвычайно серьезным вооружением - в них были даже управляемые ракеты - атаковали аэропорт.

Военные отбили атаку, пострадавших среди них нет. А вот среди террористов не один. Накануне около 18.00 вечера атака повторилась, ее также успешно отбили.