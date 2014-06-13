В НАТО обеспокоены сообщениями о российских танках в Украине

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обеспокоен сообщениями об эскалации кризиса в восточной Украине.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО, размещенном на сайте Североатлантического альянса.

Генсек НАТО обеспокоен сообщениями о том, что "пророссийские вооруженные банды получают тяжелое вооружение из России, в том числе российские танки".

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"Мы видели сообщения, что российские танки и другие бронированные машины, возможно, пересекли границу восточной Украины. Если эти сообщения подтвердятся, это будет означать серьезную эскалацию кризиса в восточной Украине", - заявил он.

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"Я, как и раньше, призываю Россию завершить отвод своих вооруженных сил от границы с Украиной, чтобы остановить поток оружия и боевиков через границу, а также оказать свое влияние на вооруженных сепаратистов сложить оружие и прекратить насилие. Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои Женевские обязательства и сотрудничать с правительством Украины, которое реализует свои планы по обеспечению мира, единства и реформ", - подчеркнул Расмуссен.