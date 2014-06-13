В ходе АТО в Мариуполе ранены 4 военных, один - в тяжелом состоянии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Специальная операция по ликвидации укреплений террористов, освобождению захваченных зданий и разблокированию центра Мариуполя началась в 4.50. В ней принимают участие подразделения Нацгвардии, спецподразделения МВД «Днепр» и «Азов».

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Операция проходит успешно по плану. Подбит БРДМ, уничтожены снайперские точки террористов. Продолжается обезвреживание найденного фугасного снаряда, заложенного террористами на улице Георгиевской в центре Мариуполя. На месте работают специалисты взрывотехнической службы.

Улица Георгиевская освобождена от террористов, прочесываются окружающие дворы частного сектора.

Четыре бойца спецподразделения ранены, один из них в тяжелом состоянии.