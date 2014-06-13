В Мариуполе завершилась спецоперация сил АТО: захвачено 40 боевиков, опорные пункты террористов взяты под контроль

12:30 Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook cooбщил, что операция в Мариуполе окончена. По его словам, захвачено 40 террористов, у батальона "Азов" 4 раненых.

11:55 Появилось видео перестрелки украинских силовиков с террористами в Мариуполе.

11:37 АТО в Мариуполе: задержали 7 террористов с оружием в подвале дома 59 на ул. Итальянской (налоговая инспекция), сообщает нардеп Олег Ляшко.

11:34 Активные действия развернулись на пересечении ул. Итальянской и ул. Греческой. Якобы где-то здесь находится снайпер ДНР, сообщает 0629.

11:29 В ходе АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов, ситуация в городе стабильная - Аваков.

11:15 В Мариуполе на барриках террористов нашли билет из Москвы.

11:13 В связи с проведением в городе АТО, в Мариуполе перекрыто движение общественного транспорта. А вот движение троллейбусов, в Мариуполе сегодня не осуществляется. Также, объездными дорогами ездят маршрутные автобусы.

Как сообщают 0629 пассажиры, которые утром добирались на работу, маршрутки, курсирующие через центр города, вынуждены были изменить свой маршрут, так как эта часть города остается перекрытой.

10:45 В Мариуполе в ходе АТО ранены 4 бойца украинской армии, сообщает 0629.com.ua.

10:40 Элементы взрывного устройства, изъятые у террористов.

9:50 Милиция принимает участие в АТО.

9:40 В Мариуполе в ходе АТО у террористов изъяли список граждан, которе получали оружие.

9:30 Динамит, который изъяли во время спецоперации в Мариуполе.

9:20 Штурм штаба террористической организации "ДНР".

9:10 Бойцы Нацгвардии на улице Ленина в Мариуполе.

9:00 Бойцы украинской армии задержали в Мариуполе мужчину с пропуском ДНР и удостоверением «Русской православной армии. При себе задержанный имел пакет с наркотиками, сообщает 0629.com.ua.

8:55 Нардеп Олег Ляшко сообщил, что крымский милиционер руководит группой, которая освобождает город от терроистов.

7:59 "АТО в Мариуполе: два помещения - ГПТУ и банка - полностью освобождены от террористов. Идет зачистка улиц", - написал депутат Олег Ляшко.

Террористы оказывали сопротивление. В частности, на улице Артема стреляли в украинских силовиков из двух украденных инкасаторских машин из СВД и автоматов. На первом этаже ГПТУ силовики батальона "Азов" нашли взрывчатку.

Ранен один боец батальона. Потери среди террористов - 5 убитых, несколько раненных, сообщил Ляшко.

Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко подтвердил, что в Мариуполе работает батальон "Азов".

"Взято несколько укрепленных зданий. Изьяты оружие и взрывчатка. Баррикады, окружавшие укрепленное здание где засели вооруденные боевики разнесены из крупнокалиберных пулеметов. БРДМ террористов подбита из гранатомета. Уничтожено 5 террористов. Потерь среди бойцов АТО - нет. Периметр плотно оцеплен. Террористам предложено сдаться. В случае отказа будет штурм", - написал Семенченко в соцсети.

Министр МВД Арсен Аваков сообщил о проведении в городе плановой операции сил АТО.

"Идет плановая операция по ликвидации укрепрайона террористов ДНР во главе с уголовном авторитетом по кличке Чечен. Район проведения операции в центре Мариуполя оцеплен. В операции принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Спецподразделения МВД «Азов» и «Днепр-1». Блок-посты вокруг Мариуполя обеспечивают вооруженные силы", - написал министр в соцсети Facebook.

Операция началась в 4.50 утра и проходит успешно, отметил Аваков.

"Все ключевые опорные пункты террористов на это время взяты под контроль. Подбит брдм, уничтожены снайперские точки террористов. Потери со стороны террористов высоки. С нашей стороны потерь нет – двое бойцов ранены. Операция продолжается. Жаль, что Мариуполь сегодня разбудили выстрелы – но город сталеваров должен жить и работать не под диктовку бандитов!", - сообщил министр.