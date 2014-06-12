Мэр Горловки с печатью исполкома находится в заложниках у террористов

13:58, 12 июня 2014
Политика
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Горловский городской председатель Евгений Клеп, которого 11 июня похитили сепаратисты, находится в подконтрольном им здании городской прокуратуры.

фото REUTERS

"В руках боевиков оказалась и печать исполкома Горловского горсовета, потому сегодня невозможно провести обязательные платежи за поставку бензина для подвоза воды горожанам и другие выплаты. В настоящее время ведутся переговоры о его освобождении. Телефон городского председателя отключен", - говорится в сообщении на сайте Gorlovka.ua

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По информации сайта, после задержания вооруженные люди, не указывающие к какой группе террористов они относятся, приказали подогнать к зданию прокуратуры личный автомобиль Евгения Клепа с полным баком бензина. 

По одной из версий, в Горловке возможен славянский сценарий, когда мэр города Неля Штепа только номинально выполняла свои обязанности и подписывала документы, а фактически городом руководил один из лидеров сепаратистов Вячеслав Пономарев

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