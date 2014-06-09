Славянск и Грозный станут городами-побратимами - "мэр" Пономарев
По словам Пономарева, такое предложение поступило из Грозного.
Славянск и столица Чечни Грозный станут городами-побратимами. Об этом сообщил самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев в интервью, которое опубликовал журналист Анатолий Шарий на своем канале YouTube, пишет Лента.ru.
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«К нам поступили бумаги из Грозного о желании сделать города Славянск и Грозный побратимами. Мы отослали свое согласие. Пока есть нюансы, это требует времени», - отметил Пономарев.
Отвечая на вопрос о чеченцах в составе народного ополчения Донбасса, Пономарев уточнил, что это люди не из подразделения главы республики Рамзана Кадырова, а некие добровольцы. Точных данных об их численности «народный мэр» не привел. В то же время он заявил, что из уроженцев кавказских республик создано отдельное подразделение.
Статус городов-побратимов, как правило, является формальным. Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, информацией о ведении городского хозяйства и культурными мероприятиями, конкретные формы сотрудничества могут варьироваться.