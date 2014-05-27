Террористы предложили жителям Славянска эвакуироваться в Россию

16:50, 27 мая 2014
Политика
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Лидер сепаратистского движения, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев предложил населению эвакуироваться в Россию.

Жителям Славянска предложили выбрать куда эвакуироваться / REUTERS

С этой инициативой он выступил на аппаратном совещания в здании горисполкома, сообщает местный сайт Slavgorod.com.ua.

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Вячеслав Пономарев предложил эвакуироваться из города всем желающим и уточнил, что сейчас «решается вопрос о месте размещения жителей Славянска».

«У нас есть возможность переезжать в районы Святогорска, Брусино (Донецкая область - УНИАН), в Россию, Крым», - сказал Вячеслав Пономарев, обращаясь к жителям Славянска.

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