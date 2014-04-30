Славянский горсовет проголосовал за отставку мэра Штепы - ОГА
В Славянске Донецкой области сегодня, 30 апреля, депутаты городского совета проголосовали за отставку мэра Нелли Штепы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Департамент по вопросам внутренней политики ОГА.
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Согласно сообщению, в Славянске ситуация усугубляется, лидер сепаратистского движения, самопровозглашенный мэр Вячеслав Пономарев продолжает запугивать руководителей города, а в случае невыполнения его указаний, угрожает действовать по законам военного времени. Такое давление распространяется и на родственников чиновников. Поэтому сегодня на сессии горсовета за отставку городского головы Штепы депутаты проголосовали единогласно, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Славянск захвачен террористическими и диверсионными группами из России.