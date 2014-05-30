Батальон «Донбасс» объявил усиленную мобилизацию

«Усиленная мобилизация ведется с целью набора максимального количества добровольцев в батальон, который условно будет поделен на 3 части. Первая войдет в состав Национальной гвардии, подконтрольный МВД. Вторая часть войдет в 24-й батальон территориальной обороны, подконтрольный Минобороны. Третья его часть останется в качестве отряда народного ополчения и будет участвовать в обороне 4-х районов западного Донбасса - Добропольского, Великоновоселковкого, Красноармейского и Александровского», - говорится в сообщении пресс-службы батальона «Донбасс».

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Основными направлениями его работы будет проведение разведывательных, противодиверсионных, штурмовых операций; усиление охраны государственных границ от диверсионных и террористических групп. С 30 мая созданный из добровольцев батальон «Донбасс» начнет подготовку со специалистами в качестве спецподразделения по борьбе с террористами.

Сообщается, что бюрократическая процедура набора в батальон будет сведена до минимума, в связи с ускоренными темпами его формирования.

На сегодня уже разрабатывается учебная программа, позволяющая быстро и эффективно подготовить бойцов, с упором на специфику поставленных перед ними задач.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с командиром батальона Семеном Семенченко, в результате чего была достигнута договоренность о создании на базе батальона «Донбасс» спецподразделения.